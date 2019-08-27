Son Dakika
Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200 yaralı
Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı
Samandağ’da korkutan yangın
Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu
Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
Kosova’da erken seçim tarihi belli oldu
Eski hükümlü satırla dehşet saçtı

İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 26.08.2019, 23:45
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 28 Suriye ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@