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İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 65 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 11.10.2019, 22:44
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme’nin Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(İHA)
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