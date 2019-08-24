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İzmir’de 73 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 23.08.2019, 22:45
İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün, Çandarlı Körfezi açıklarında ise ahşap bir teknede yakalanan 12’si Irak, 6’sı Suriye, 4’ü Sierra Leone, 3’ü Liberya, 2’si Gana ve 1’i Senegal uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(İHA)
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