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İzmir’de buzdolabı bomba gibi patladı: 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde bir dairede buzdolabının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 18.09.2019, 23:46 19.09.2019, 08:45
İzmir’de buzdolabı bomba gibi patladı: 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde bir dairede buzdolabının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00’de Kozağaç Mahallesi 273/1. Sokak’ta 2 katlı bir binanın 1’inci katında Demir Y. ve Gülzade Y. çiftine ait dairede meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı evine gelen Demir Y. daire kapısını açıp içeri girdiği esnada gaz sıkışması sonucu buzdolabı patladı. Patlamanın etkisiyle saçları ve kolları yanan Demir Y., kendi çabalarıyla çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Patlama esnasında evde başka kimsenin olmadığı öğrenilirken, patlama sesiyle panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Demir Y.’yi Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Görgü tanıklarından Tekin Yaşar (45), patlamanın olduğunu ve herkesin koşmaya başladığını ifade ederek, “Demir abi içeride mücadele etti. Kolu, bacakları yanıktı. Şuan hastaneye kaldırıldı. Daha sonra itfaiye gelerek yangına müdahale etti. Vatandaşlar 10-15 tane hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Buzdolabı #buca #izmir
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