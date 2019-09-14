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İzmir’de eski koca dehşeti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Asayiş 14.09.2019, 09:28 14.09.2019, 10:12
İzmir’de eski koca dehşeti
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eski koca, 4 yıl önce boşandığı eşinin, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06.45’te ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi 5741. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre eski kocası Talat A.’dan 10 yaşında 1 kızı olan ve 4 yıl önce boşanan Süheyla, bir süre sonra Tolga Tuna ile aşk yaşaması üzerine uzaklaştırma kararı alarak eski eşini oturdukları evden çıkardı. Komşuların iddiasına göre zaman zaman eve gelip eski eşini hal ve hareketlerinden dolayı ikaz eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Talat A., bugün sabah saatlerinde tekrar eski eşinin evine geldi. Evde eşi ve dostu ile tartışan Talat A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşinin sevgilisi olan Tolga T.’yi bıçaklayarak öldürdü. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tolga T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Talat A., kayıplara karışırken eski eş Süleyha, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken Tolga T’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Karabağlar #bıçak #Eski koca dehşeti #izmir
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