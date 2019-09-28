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İzmir’de iki grup arasındaki kavga ortalığı karıştırdı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Kavganın ardından bir şahsın iddialara göre evi basılınca ve havaya ateş açınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 28.09.2019, 20:27
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada hareketli dakikalar yaşandı. Kavganın ardından bir şahsın iddialara göre evi basılınca ve havaya ateş açınca bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polislerininde aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Polisin uzun süren çabasıyla havaya ateş eden B.A isimli şahıs evinde yakalandı. Polis, B.A isimli şahsı ve kavgaya karıştığı tespit edilen 6 kişiyi daha gözaltına aldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkarılan şüpheliler, ifadelerini alınmak üzere Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)
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