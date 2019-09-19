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İzmir’de insan kaçakçılarına darbe: 11 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 hafta içinde yapılan 4 ayrı operasyonda 167 yabancı uyruklu göçmen şahsı yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 11 insan kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı.

Asayiş 19.09.2019, 18:21
İzmir’de insan kaçakçılarına darbe: 11 tutuklama
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 hafta içinde yapılan 4 ayrı operasyonda 167 yabancı uyruklu göçmen şahsı yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 11 insan kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. İzmir genelinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında son 1 haftada yapılan 4 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan 165’i Suriyeli, 1’i Iraklı, 1’i Filistinli olmak üzere toplamda 167 yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 32 adet can yeleği, 21 adet şambrel, 13 adet bot şişirme pompası ele geçirildi. Göçmen şahısların taşınmasında kullanılan 7 araca ise el konuldu.

Ayrıca, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan toplam 12 organizatör, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)
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