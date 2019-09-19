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İzmir’de insan kaçakçılarına darbe: 11 tutuklama
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 hafta içinde yapılan 4 ayrı operasyonda 167 yabancı uyruklu göçmen şahsı yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 11 insan kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı.
Asayiş 19.09.2019, 18:21
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 hafta içinde yapılan 4 ayrı operasyonda 167 yabancı uyruklu göçmen şahsı yakaladı. Yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 11 insan kaçakçılığı organizatörü ise tutuklandı.
Ayrıca, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan toplam 12 organizatör, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(İHA)
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