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İzmir’de korkutan deprem
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 08.08.2019, 11:57 08.08.2019, 13:06
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa’da paniğe yol açtı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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