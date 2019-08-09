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İzmir’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Asayiş 09.08.2019, 20:24
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Öte yandan yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.(Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri/İHA)
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