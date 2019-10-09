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İzmir’de otomobil korkuluklara çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir’in Kınık ilçesinde, otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 yaşındaki 1 çocuk ağır yaralandı.
Asayiş 09.10.2019, 13:17
İzmir’in Kınık ilçesinde, otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 yaşındaki 1 çocuk ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Pınar da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki E.K.C. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Şükrü Pınar ile Sibel C.’nin cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İsmail Hakkı Ergün/İHA)
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