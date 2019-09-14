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İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 14.09.2019, 09:37 14.09.2019, 10:15
İzmir’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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İzmir’in Konak ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.50’de ilçeye bağlı Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Şair Eşref Bulvarı’nda süratle seyir halindeyken, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nden karşı şeride geçmek isteyen Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Volkan Teke ve yanında bulunan, henüz kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çöp kamyonu içerisinde bulunan personelden Murat M., ve Erkan S., ise yaralandı. Yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. Vatandaşların korku dolu bakışları ise gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Vedat Toka ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #konak #izmir
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