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İzmir’in ciğerleri yanmaya devam ediyor - Son Dakika Yangın Haberleri
İzmir’in ciğerleri yanmaya devam ediyor - Son Dakika Yangın Haberleri. İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Asayiş 20.08.2019, 10:11 20.08.2019, 10:38
İzmir’in ciğerleri yanmaya devam ediyor - Son Dakika Yangın Haberleri
İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayan ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Pazar gününden bu yana yaklaşık 500 hektar alanın yandığı bildirilirken ekipler 20 helikopter ve 200 arazözle yangını kontrol altına almak için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Ekipman sayılarının günün ilerleyen saatlerinde artırılması bekleniyor. Alevlerin Menderes’e bağlı Çatalca ve Beyler Mahallelerine doğru ilerlediği ancak şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığı öğrenildi.
(İHA)
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