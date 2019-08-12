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İznik’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 11.08.2019, 20:12
Yangın, Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı makilik alandan alevler yükselmeye başladı. İhbarın gelmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken çevre ilçelerden de 11 arasöz geldi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık yüzeysel makilik alan yandı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.(İHA)
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