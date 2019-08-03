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Jandarma ve MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi operasyon

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından DEAŞ terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden El Bab’ta bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Asayiş 03.08.2019, 15:38 03.08.2019, 15:48

Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından DEAŞ terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden El Bab’ta bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı. Operasyonda 1 ton patlayıcı madde ve patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat birimleri ile MİT’in yaptığı ortak çalışma neticesinde Suriye’de ve Türkiye’de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan Suriye’nin El Bab bölgesinde bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı. El Bab şehir merkezinde DEAŞ Terör örgütünün bir bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT tarafından, söz konusu bomba imalathanesine, Jandarma Patlayıcı Madde Uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 1 TON PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Bomba imalathanesinde yapılan aramada;cep telefonu, telsiz, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet El Yapımı Patlayıci (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca düzenlenen operasyon ile patlayıcı yapımında kullanılan

833 adet elektrikli fünye, 300 adet batarya ile 480 adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde; DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı ve yapılan operasyonla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi de alındı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

#Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı #Jandarma ve MİTten DEAŞa sınır ötesi operasyon
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