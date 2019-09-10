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Jandarmadan okul çevresinde sıkı denetim

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla denetimlerini arttıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 242 tim ve 833 personel ile okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve dilenci kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş 10.09.2019, 11:20 10.09.2019, 11:32
Jandarmadan okul çevresinde sıkı denetim

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla denetimlerini arttıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 242 tim ve 833 personel ile okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve dilenci kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte denetimlerini arttırdı. 242 tim ve 833 personel ile okul çevreleri, servis araçları, tek dal sigara satışı ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada 9 bin 873 şahıs, 4 bin 596 aracın kontrolü yapılırken, 58 araca toplam 18 bin 838 lira cezai işlem uygulandı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca uygulama esnasında bin 92 adet umuma açık yer, 124 okul çevresi ve 81 metruk bina kontrol edilerek çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yeni eğitim öğretim yılı boyunca uygulamalara devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#eğitim #okul #denetim #jandarma
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