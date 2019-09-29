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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesinde vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir aracın gezdiği bölgeleri araştırınca karşılaştıkları manzarayla şok geçirdi. Ekipler aracın gezdiği bölgelerin kenevir tarlası olduğunu tespit ederek narkotik köpeği ’Kan’ ile bölgede arama yaptı. Operasyon anı havadan görüntülendi.
Asayiş 29.09.2019, 20:12 29.09.2019, 21:00
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesinde vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir aracın gezdiği bölgeleri araştırınca karşılaştıkları manzarayla şok geçirdi. Ekipler aracın gezdiği bölgelerin kenevir tarlası olduğunu tespit ederek narkotik köpeği ’Kan’ ile bölgede arama yaptı. Operasyon anı havadan görüntülendi.
(İHA)
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