Kabataş’ta ceset şoku

Dolmabahçe-Üsküdar açıklarında sahil güvenlik ekipleri, denizde hareketsiz bir şekilde duran şahsı botuna alarak Kabataş’a çıkarttı. Hayatını kaybettiği belirlenen 40-45 yaşlarındaki kimliksiz erkek cesedinin, geçtiğimiz gece FSM Köprüsü’nden atlayarak intihar ettiği düşünülüyor.

Olay, saat 08.30 sıralarında Dolmabahçe-Üsküdar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, deniz yüzeyinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Botla yanına yaklaşan ekipler, şahsı bota alarak Kabataş’a çıkarttı. Ardından sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde bir süre inceleme yaptı.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından şahsın cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın geçtiğimiz gece Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden intihar eden şahıs olduğu düşünülüyor.

(İHA)