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Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
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Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın

Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi. İmal ettikleri ürünleri internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.08.2019, 19:12
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın

Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi. İmal ettikleri ürünleri internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde kaçak elektronik sigara ve elektronik sigara malzemeleri satan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya’nın Kepez ilçesinde bir ikametin elektronik sigara likiti imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramada, 11 bin 651 adet 531 litre elektronik sigara likiti, bin 489 adet elektronik sigara likit aroması, 149 litre elektronik sigara likit yapımında kullanılan aroma, 860 litre sigara likit yapımında kullanılan gliserin, 57 bin 600 adet elektronik sigara likiti şişe etiketler, 27 bin 335 adet likit boş şişesi ve kapağı, bin 597 adet farklı ebatlarda elektronik sigara likiti boş şişesi, 3 bin 450 adet likit şişesi karton ambalaj kutusu, 620 adet elektronik sigara cihazı parçaları, 8 adet elektronik sigara cihazı, 3 adet hassas terazi, bir adet likit karıştırmaya yarayan elektrikli kazan, bir adet huni, bir adet cam sıvı ölçme beheri, bir adet şişe etiketlemeye yarayan cihaz ele geçirildi.

İkamette imal ettikleri likitleri, elektronik sigara cihazlarını ve elektronik sigara parçalarını kargo firmaları aracılığı ile internet ve sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen T.A., Ö.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

(Yağmur Yıldız/İHA)
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