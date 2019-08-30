Son Dakika
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi. İmal ettikleri ürünleri internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 30.08.2019, 19:12
Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce likit ve binlerce şişe ele geçirildi. İmal ettikleri ürünleri internetten satan 3 kişi gözaltına alındı.
İkamette imal ettikleri likitleri, elektronik sigara cihazlarını ve elektronik sigara parçalarını kargo firmaları aracılığı ile internet ve sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen T.A., Ö.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.(Yağmur Yıldız/İHA)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız