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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Asayiş 20.08.2019, 23:38
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 35 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan 21 VD 499 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İçerisinde 43 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(Şükrü Akyüz /İHA)
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