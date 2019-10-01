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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

Van’dan İstanbul’a kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde virajı alamayarak kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 12 kişi de yaralandı. Kazadan sonra sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Asayiş 01.10.2019, 09:06 01.10.2019, 09:24
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

Van’dan İstanbul’a kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde virajı alamayarak kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 12 kişi de yaralandı. Kazadan sonra sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Diyarbakır - Silvan Karayolu Oğuzlar Mahallesi mevkinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Van’dan İstanbul’a hareket eden ve içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan 27 ABP 179 plakalı minibüs Oğuzlar Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu önce 156 jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirirken, daha sonra yaralıları yolun kenarına alıp ambulansın gelmesini beklediler. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5’i ağır 13 kişi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen ambulanslarda bulunan sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde müdahalede bulunarak en yakın hastaneye sevk etti.

Hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan bir göçmen hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer göçmenlerin hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayı yapan minibüs sürücüsü ise olay sırasında kaçarak izini kaybederken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili ise inceleme sürüyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #kaza #kaçak göçmen #asayiş #istanbul #van
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