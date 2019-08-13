Flaş HaberHükümet ve Türk-İş uzlaştı
Son Dakika
Kaçak kesimlere drone ile takip
İstanbul’da yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ara sokaklarda ve açık arazilerde kaçak kurban kesimi yapmaya devam etti. Yapılan kaçak kesimler drone ile havadan da görüntülenirken, Avcılar’da sokak arasında bir boğayı kesmeye çalışırken eziyet eden vatandaşlar kameralara yansıdı.
Asayiş 11.08.2019, 09:35
İstanbul’da yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ara sokaklarda ve açık arazilerde kaçak kurban kesimi yapmaya devam etti. Yapılan kaçak kesimler drone ile havadan da görüntülenirken, Avcılar’da sokak arasında bir boğayı kesmeye çalışırken eziyet eden vatandaşlar kameralara yansıdı.
Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesi’nde ise vatandaşların bir boğayı yere devirmeye çalışmalarında eziyet etmeleri de kamera ile kaydedildi. Çocukların gözü önünde hayvanı güçlükle yatıran vatandaşlar, kesimini gerçekleştirdi.(Murat Delice/İHA)
28°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2019
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:51
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0