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Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu
Düzce’de Kurban Bayramı’nın birinci günü kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra Beyciler Mahallesi’nde çukurun içinde bulundu. Koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Asayiş 21.08.2019, 10:07
Düzce’de Kurban Bayramı’nın birinci günü kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra Beyciler Mahallesi’nde çukurun içinde bulundu. Koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Koyunu bularak İtfaiye ekiplerine haber veren Zeki Ermiş; “Koyunu ben yukarıda boya yaparken gördüm. Büyük ihtimal korktu da kaçtı. Ya da böyle gece karanlığında da düşmüş olabilir. Kurbandan kaçıp da düşmüş olabilir. Bulduk itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelerek kurtardılar. Onlardan Allah razı olsun”dedi.(Selçuk Akyol/İHA)
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