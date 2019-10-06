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Kadıköy açıklarındaki can pazarı kamerada
Kadıköy’den Adalar’a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Asayiş 06.10.2019, 18:43
Kadıköy’den Adalar’a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Öte yandan denize atlayan kadının sudaki yaşam mücadelesi ve ardından olay yerine gelen botlardan biri tarafından sudan çıkarılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.(İHA)
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