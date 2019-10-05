Son Dakika
Erdoğan "Fırat’ın doğusunda artık söz bitti"
Çobanbey’de patlama
Sivasspor ile Akbank sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Kırmızı listede aranan Dersim sorumlusu terörist öldürüldü
Emine Erdoğan'dan Şahika Ercümen'e tebrik telefonu
Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 05.10.2019, 12:28 05.10.2019, 13:03
Kadıköy’de 5 katlı bina alev alev yandı

Kadıköy’de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı ile yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Recaizade Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile yangının olduğu daireye ulaşarak müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Apartmanın beşinci katındaki dairenin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

#yangın #alev alev #kadıköy #istanbul
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@