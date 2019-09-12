Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol açtı

Kadıköy’de yan sitenin bahçesine devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayın gece saatlerinde yaşanmış olmasıyla vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Kadıköy’deki 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesine, gece saatlerinde ağaç devrildi. Yan sitenin bahçesindeki ağaç, devrildiği diğer sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken durumu sabah saatlerinde fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılabilmesi için dalları kesti.

Sabah işe gitmek için binanın arka cephesinde park halinde bulunan otomobilinin yanına geldiğinde, otomobilinin üzerine devrilen ağacı gören Hasan Aksu ise “Binanın ön cephesinde oturuyorum. Gece saat 01.00 sıralarında bir ses duydum. Hatta bir kuş sürüsünün sesini duydum. Ön cepheye baktığımda bir şey göremedim. Sonra sabah 07.00 gibi işe gitmek için geldiğimde, aracımın üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağaç zaten kurumuş durumda. Biz hiç fark etmedik çünkü bizim bahçemizde olan bir ağaç değil. Ne diyelim, sağlık olsun. Şu an ağaç yeni kaldırıldığı için arabanın yürüyüp yürümediğinden, ne olup ne olmadığından çok haberdar değiliz. Bakacağız artık” dedi.

(İHA)