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Kadıköy’de tekne kurtarma operasyonu

Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Asayiş 14.10.2019, 08:57 14.10.2019, 12:34

Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri Kadıköy açıklarında karaya oturan tekneyi kurtardı. Kurtarma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarı üzerine DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti. Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler karaya oturan tekneden kazazedeleri tahliye edildikten sonra tekneyi de kurtardı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye DAK-SAR ekiplerinin kameralarına yansıdı.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#asayiş #kadıköy #tekne #Kurtarma #operasyon
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