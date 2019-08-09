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Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Asayiş 09.08.2019, 18:57
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.(Eren Ayhan/İHA)
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