Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 09.08.2019, 18:57
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
banner63

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da bilinmeyen bir sebepten bir grup kadın arasında kavga çıktı. Bir marketin önünde sözlü sataşmayla başlayan kavga tekme tokat kavgaya dönüştü. 2 grubu tekme tokat kavga ederken gören turistler ise şoke oldu. Sokak ortasında kavga eden kadınlar market önünde bulunan şişeleri de yere vurarak kırdı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Eren Ayhan/İHA)
Yorumlar (0)
33°
açık
Namaz Vakti 09 Ağustos 2019
İmsak 04:09
Güneş 05:47
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:01
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@