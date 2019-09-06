Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davaya devam edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ’Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları ve müdahil tarafın avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda milletvekili ve vatandaş da takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunun önüne gelerek Kaftancıoğlu’na destekte bulundu. İmamoğlu, bir süre sonra salonun önünden ayrıldı.

NAZIM HİKMET ŞİİRİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu’nun 18 Temmuz’daki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet’in bir şiirini okuduğunu ve okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın da dava dosyasına girdiğini söyledi.

Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan sanık Kaftancıoğlu, “Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Ben Canan Kaftancıoğlu sanık kürsüsü de olsa, gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye devam edeceğim. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği, bu durum sadece benim değil, 80 milyonun problemidir. Bu salonlar da dahil olmak üzere aslında hiç kimse hiçbir yerde özgür değil. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17, 27 yıl ile yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim” dedi.

Kaftancıoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz ise, dava dosyasına giren şiirle ilgili olarak, “Aklıma duruşmada Nazım ustanın şu sözü geldi diyor. Müvekkilimizin aklına gelen söz kapsamında bu ifadenin dosyaya girmesi hukuka aykırıdır. Bu söylem ifade özgürlüğüdür. Neye istinaden bir kişinin sosyal medya paylaşımları suç dosyasına giriyor. Aklından şiir geçtiği için şiiri dosyaya koyuyorsunuz. Aklından geçeni ceza hukuku çerçevesinde değerlendirip cezalandırmayı amaçlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara vererek, 13.45’e erteledi. Duruşma öğledren sonra Kaftancıoğlu’nun avukatlarının esasa ilişkin savunmasıyla devam edecek.

(İrem Demir/İHA)