Kağıthane’de 6 katlı bina alev alev yandı
Kağıthane’de 6 katlı bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kağıthane’de 6 katlı bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın biranda binayı sardı. Yangın nedeniyle bina ve caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangında binada mahsur kalan Aydan Çakmak, "Biz uyuyorduk yukarıda sonra bir anda arkadaşım bağırmaya başladı ’dumanlar geliyor’ diye" dedi.
Yangında mahsur kalan Aleyna Peknur ise "Aşağıdan duman gördüm. Sonra aşağıya bir baktım ’dışarı çıkın’ diye bağırıyorlardı. Ben de evdeki herkesi uyandırdım aşağı doğru koştuk. Çıkarken hiç bir şekilde nefes alamıyorduk. Önümü göremiyordum ama koştum. Korku ve panik yaşadık. Yangın pidecinin bacasından çıkmış" diye konuştu.(Doğan Can Cesur/İHA)
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