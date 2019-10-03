Kağıthane’de bir polis silahını temizlerken meslektaşını vurdu

Kağıthane’de bir polis memuru silahını temizlerken arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı memur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir polis memuru evinde tabancasını temizlemek isterken silah bir anda ateş aldı ve o esnada yanında bulunan aynı evi paylaştığı meslektaşını sağ omuzundan vurdu. Meslektaşını yanlışlıkla yaralayan memur, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından polis, sokağın her iki girişini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

YARALI POLİS HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla sağ omuzundan yaralanmasının ardından dakikalar içerisinde hastaneye yetiştirilen polisin bilincinin açık olduğu görüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(İHA)