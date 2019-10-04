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Kağızman’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Kağızman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 04.10.2019, 21:36 04.10.2019, 21:50
Kağızman’da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Kağızman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince aynı anda eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si muhtar 7 kişi gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

#gözaltı #PKKKCK #Kağızman
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