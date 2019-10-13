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Kahraman komandolarımız Rasulayn’da

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.

Asayiş 12.10.2019, 20:25
Kahraman komandolarımız Rasulayn’da

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da görev yapan komandolardan fotoğraf paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da!” notu düşerek, harekata katılan ve Rasulayn’da görev yapan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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