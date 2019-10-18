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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.

Asayiş 18.10.2019, 11:24 18.10.2019, 11:46
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#yangın #orman #kahramanmaraş #asayiş
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