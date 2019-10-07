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Kalp krizinden ölen 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilkokul 2. sınıf öğrencisi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Asayiş 07.10.2019, 19:48
Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilkokul 2. sınıf öğrencisi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenazeye Korgan Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.(İHA)
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