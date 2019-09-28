Son Dakika
Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Asayiş 26.09.2019, 09:17 26.09.2019, 09:51
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ö. idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktörle çarpıştı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü M. Ö. ile traktördeki R. A. ve S. A. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Hasan Ay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:35
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2