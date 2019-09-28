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Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2019, 09:17 26.09.2019, 09:51
Kamyon ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kamyonla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ö. idaresindeki 06 FF 1027 plakalı kamyon, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 05 DF 333 plakalı traktörle çarpıştı. Olay yerine 112 acil servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü M. Ö. ile traktördeki R. A. ve S. A. ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#traktör #asayiş #kamyon #Keskin #kırıkkale
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