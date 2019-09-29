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Kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarpıp markete daldı - Bursa

Bursa’da kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada kamyonun çarptığı 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 29.09.2019, 20:48 29.09.2019, 20:54
Kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarpıp markete daldı - Bursa
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Bursa’da kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada kamyonun çarptığı 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İznik’in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca Köyü Atatürk Caddesi’nde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A. ile Tenzile A’ya çarptı ardından markete daldı. Kazada, 3’ü yetişkin 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 ambulansları sevk edildi. Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı İznik-Orhangazi karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü İsmail Güney, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

#Kamyon trafik kazası #bursa
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