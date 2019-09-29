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Kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarpıp markete daldı - Bursa
Bursa’da kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada kamyonun çarptığı 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Asayiş 29.09.2019, 20:48 29.09.2019, 20:54
Bursa’da kamyon yol kenarında bekleyen 5 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada kamyonun çarptığı 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, İznik’in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca Köyü Atatürk Caddesi’nde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A. ile Tenzile A’ya çarptı ardından markete daldı. Kazada, 3’ü yetişkin 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
(İHA)
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