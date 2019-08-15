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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 5’i çocuk 12 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.
Asayiş 14.08.2019, 23:00 14.08.2019, 23:09
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Zöhre G. (52), Mücahit G. (16), Yunus Emre B.(7), Fadime B. (26), Selma T. (27), Kadir T. (54), Emine T. (56), Firdevs T. (13), Burak T. (8) ve Abdussamed T. (6) yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, tedavi altına alındı.
(Murat Sürücü/İHA)
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