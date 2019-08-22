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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Asayiş 22.08.2019, 09:04 22.08.2019, 09:48
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece’de İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin ilaç deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde deponun tamamını etkisini altına aldı.

Yangının çıktığını duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi #Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi #istanbul #yangın haberleri #yangın
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