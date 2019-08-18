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Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 18.08.2019, 10:36
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedine kaybolduğu alanın 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında ulaşıldı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı ve Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.(Cem Kaan Toka /İHA)
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