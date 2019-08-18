Son Dakika
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
Beşiktaş kötü başladı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma noktasına geldi
Yargıtay'dan 'adli yıl açılış töreni' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 18.08.2019, 10:36
Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir’den Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’nu geçmek isteyen 2’si kadın 5 kişi sel suyunun gelmesiyle yükselen suyun akıntısına kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden Serpil Koç kendi imkanları ile çıkarak durumu köylülere haber verdi. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu’nu sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen Ekrem Öztürk’e ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedine kaybolduğu alanın 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında ulaşıldı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı ve Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Cem Kaan Toka /İHA)
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:50
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Denizlispor 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Çaykur Rizespor 1 3
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Trabzonspor 0 0
14. Malatyaspor 0 0
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Galatasaray 1 0
18. Beşiktaş 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Adana Demirspor 1 3
3. Menemen Belediyespor 1 3
4. Osmanlıspor 1 3
5. Adanaspor 0 0
6. Akhisar Bld.Spor 0 0
7. Altay 0 0
8. Altınordu 0 0
9. Erzurum BB 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Keçiörengücü 0 0
12. Ümraniye 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Boluspor 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Everton 2 4
8. M. United 1 3
9. Burnley 2 3
10. Norwich City 2 3
11. Sheffield United 1 1
12. Crystal Palace 1 1
13. Leicester City 1 1
14. Wolverhampton 1 1
15. West Ham 2 1
16. Aston Villa 2 0
17. Newcastle 2 0
18. Southampton 2 0
19. Chelsea 1 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Mallorca 1 3
3. Athletic Bilbao 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Granada 1 1
6. Villarreal 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Valencia 1 1
9. Atlético Madrid 0 0
10. Deportivo Alaves 0 0
11. Espanyol 0 0
12. Getafe 0 0
13. Levante 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Eibar 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Celta de Vigo 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@