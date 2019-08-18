Kanyonda suya kapıldılar 1 kişi kayıp
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.
Şehir dışından gelerek Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonunu geçmek isteyen ikisi kadın 5 kişi gelen sel suyuna kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden ikisi kendi imkanları sudan çıktı. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan iki kişiyi daha sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen diğer 1 kişiye ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı.
Diğer yandan iddaya göre, kanyondan geçmek isteyenlerin jandarma ekiplerinden önceden izin alması gerektiği, ancak akıntıya kapılan 5 kişinin izin almadan suya girdiği iddia edildi.
(AS-FT)
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