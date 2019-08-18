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Kanyonda suya kapıldılar 1 kişi kayıp

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.

Asayiş 18.08.2019, 09:14 18.08.2019, 10:07
Kanyonda suya kapıldılar 1 kişi kayıp
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Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.

Şehir dışından gelerek Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonunu geçmek isteyen ikisi kadın 5 kişi gelen sel suyuna kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden ikisi kendi imkanları sudan çıktı. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan iki kişiyi daha sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen diğer 1 kişiye ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı.

Öte yandan sudan çıkarılan 4 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İnhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan iddaya göre, kanyondan geçmek isteyenlerin jandarma ekiplerinden önceden izin alması gerektiği, ancak akıntıya kapılan 5 kişinin izin almadan suya girdiği iddia edildi.

(AS-FT)

#1 kayıp haberi #sel suyuna kapılan 5 kişi #Harmankaya Kanyonu #bilecik #Kanyonda suya kapıldılar
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