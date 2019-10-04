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Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda

MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı."

Asayiş 04.10.2019, 10:03 04.10.2019, 10:11
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
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MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Milli Savunma Bakanlığı #telabyad #asayiş #iha
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