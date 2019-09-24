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Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50 astsubay'a FETÖ operasyonu

FETÖ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen 48'i hali hazırda faal çalışan 50 astsubay rütbesinde asker hakkında yakalama kararı verildi.

Asayiş 24.09.2019, 21:53 24.09.2019, 22:15 Emir Yılmaz
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50 astsubay'a FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50 astsubay'a FETÖ operasyonu

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ soruşturması kapsamında, sabit hatlardan fetö örgütsel irtibat kurdukları sebebiyle ile haklarında yakalama kararı verilen 50 şüpheli askerden 37'si yakalandı.

Başsavcılıktan kamuoyuna yapılan açıklamada, Kara kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ'nün örgüt üyesi askerler arasında irtibat  kurma yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen 48'i hali hazırda faal çalışan 50 astsubay rütbesinde asker hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 37'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Kara Kuvvetleri Komutanlığı #50 astsubay #ankara #FETÖ operasyonu
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