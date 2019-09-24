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Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50 astsubay'a FETÖ operasyonu
FETÖ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen 48'i hali hazırda faal çalışan 50 astsubay rütbesinde asker hakkında yakalama kararı verildi.
Asayiş 24.09.2019, 21:53 24.09.2019, 22:15 Emir Yılmaz
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 50 astsubay'a FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ soruşturması kapsamında, sabit hatlardan fetö örgütsel irtibat kurdukları sebebiyle ile haklarında yakalama kararı verilen 50 şüpheli askerden 37'si yakalandı.
Şüphelilerden 37'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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