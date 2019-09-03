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Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı

Karabük çöplüğünde saklanan 22 kaçak göçmen, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Asayiş 03.09.2019, 22:43 03.09.2019, 23:12
Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı

Karabük çöplüğünde saklanan 22 kaçak göçmen, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından birkaç gündür Karabük çöplüğündeki barakalarda yaşadığı ve burada çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenlere baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme 18 kaçak göçmenin süresinin dolduğunu belirledi. İl Jandarma ekiplerince yapılan baskınla kaldıkları barakalardan toplanan 22 yabancı uyruklu göçmenler midibüse bindirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Kaçakların jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek sınır dışı edileceği belirtildi.

(Yasin Erdem - Ersin Turan/İHA)

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