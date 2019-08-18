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Karabük’te 8 ayrı kaza: 20 yaralı

Karabük’te sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Meydana gelen 8 ayrı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Asayiş 18.08.2019, 16:53
Karabük’te 8 ayrı kaza: 20 yaralı

Karabük’te sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Meydana gelen 8 ayrı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Karabük’te etkili olan yağmur sonrası Karabük-Kastamonu, Karabük-Bartın ve Karabük-Eskipazar karayolları ile şehir merkezinde 8 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan 8 ayrı kazada 5 araç takla atarken, 3 araç ise çarpıştı. Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana gelen kazada, yolun kaygan olması ve bariyerlerin olmaması nedeni ile araçlar yoldan çıkarak takla attı. Aynı yolda bir araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken, bir araç ise takla atarak refüje düştü. Her iki ayrı kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde yol güvenliği alan jandarma aracına ise bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük-Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen kazada ise hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Karabük-Eskipazar karayolu Mermer Kavşağı’nda da hafif bir ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazalarda 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa rampalarında medyana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Şehir merkezinde Kurtuluş Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazalarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 20 kişi yaralanarak ambulanslarla Karabük’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

(Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı /İHA)
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