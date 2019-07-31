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Kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Şişli’de İran uyruklu karı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verirken, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu görüldü. Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı.

Asayiş 31.07.2019, 14:02
Kararı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Şişli’de İran uyruklu karı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verirken, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu görüldü. Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı.

Olay, Şişli Meşrutiyet Mahallesi, Melek Sokak’ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Narges S., kocasıyla evde tartışmaya başladı. Kadının çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralar olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler, kadının kocasını ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi. Adam o esnada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Adama olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. İran uyruklu adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNEN KADIN GAZETECİLERE SALDIRDI

Bir süre sonra polis eşliğinde evden çıkartılan Narges S. isimli İran uyruklu kadının vücudunun farklı yerlerinde bıçak izine benzer yaralar olduğu görüldü.

Öfkeden çılgına dönen kadın gazetecilere saldırdı. Çekim yapan bir gazetecinin kamerasını da kullanılmayacak hale getirdi. Güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

“ARALARINDA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI”

Mahallede esnaflık yapan Mehmet Çakmak, “Aralarında şiddetli bir geçimsizlik vardı. Daha önce de tartışmalarını, kavgalarını zaten yaşadık, gördük. Akşam da anlaşamamalarından dolayı aralarında yine bazı olaylar olmuş. Birbirlerine zarar vermişler, bıçaklama olayları falan olmuş. Bunları yabancı uyruklu karı koca olarak biliyoruz. Buraya ambulans geldi, polis ekipleri geldi. 1 aydır aşırı derecede kavgaları vardı. Herkes de buna şahit oluyordu” dedi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan karı kocanın durumunun iyi olduğu belirtilirken, Narges S. İsimli İran uyruklu kadının, kocasından şikayetçi olmayacağı öğrenildi.

(İHA)
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