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Karaya oturan gemi batmaya başladı

Şile’de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi.

Asayiş 08.10.2019, 10:27 08.10.2019, 10:52
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Şile’de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki ‘Natalia’ isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı.

Yaklaşık 10 ay önce karaya oturan gemi denizde kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla sular altına batan geminin çürümeye başladığı da gözlendi. Ayrıca gemiden sökülen bazı parçaların, kamaranın bir kısmına yığıldığı görüldü. Denizde kaderine terk edilerek çürüyen geminin son hali drone ile görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#gemi #asayiş #şile
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