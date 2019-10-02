Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu
Aydın’da gece iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bacağından vurulan bir kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahıyla birlikte kaçan diğer kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş 02.10.2019, 23:14 02.10.2019, 23:47
AYDIN - Aydın’da gece iki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bacağından vurulan bir kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahıyla birlikte kaçan diğer kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mahalleyi ayağa kaldıran kardeş kavgasının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
(İHA)
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