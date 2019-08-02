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Kargo şirketinde pompalı tüfek ele geçirildi
Konya’nın Ilgın ilçesinde takibe alınan bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Asayiş 02.08.2019, 10:45 02.08.2019, 11:00
Konya’nın Ilgın ilçesinde takibe alınan bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, bir kargo şirketiyle Ilgın’a ruhsatsız av tüfeği gönderildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği baskında 14 adet pompalı tabir edilen av tüfeğini ele geçirilirken H.K. (37) gözaltına alındı. H.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Mustafa Tanır /İHA)
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