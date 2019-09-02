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Karısını öldüren koca polisi arayıp teslim oldu
Ankara’da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.
Asayiş 02.09.2019, 18:22
Ankara’da karısını boğup bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak teslim oldu.
Sibel ve İbrahim K.’nın 4 çocukları olduğu ve geçim sıkıntılarının bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan İbrahim K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.(Mehmet Kalay - Mevlüt Hasgül/İHA)
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