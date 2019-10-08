Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Asayiş 08.10.2019, 13:04 08.10.2019, 15:39
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine gelen Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Tır, önce karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 plakalı otomobile, ardından Abbas Yiğit'in kullandığı 01 AAE 123 plakalı otomobile çarparak yan yattı.
Kazada yaralanan üç sürücüyle kimliği öğrenilemeyen bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Pozantı-Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:45
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2